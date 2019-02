Cabestany não gostou: "Este resultado tem de nos fazer pensar..."

Treinador do FC Porto não ficou agradado com a exibição frente ao Juventude de Viana, isto apesar do triunfo. Já André Azevedo destacou as dificuldades causadas aos dragões.

O FC Porto venceu em casa o Juventude de Viana por 7-5 na jornada 15 do campeonato de hóquei em patins. Apesar do triunfo, Guillem Cabestany não se mostrou agradado com a exibição. Para o treinador dos dragões, só se salvou o resultado.

"Só podemos estar satisfeitos com o resultado e com mais nada; nem com os golos que sofremos, nem com a exibição, nem com a atitude em pista. Este resultado tem de nos fazer pensar, refletir muito. Se até agora perdemos finais, mas a equipa teve a atitude certa, agora foi ao contrário; estivemos desequilibrados e sem foco. Se há equipa que pode estar contente essa equipa será o Juventude de Viana", afirmou após o encontro no Dragão Caixa.

Já André Azevedo, treinador do Juventude de Viana, lamentou ter saída de pista sem pontos. "Não estamos satisfeitos porque perdemos pontos, mas estamos contentes com o crescimento da equipa e a recuperação extraordinária no campeonato. Jogar contra o FC Porto no Dragão é sempre difícil, porque é a equipa mais forte do campeonato, coletivamente, e não deixa ao adversário muita margem de sucesso. Interpretámos bem o jogo e causámos um alaridozinho no FC Porto, obrigando-o a trabalhar muito", vincou.