Benfica goleou um Viana desfalcado

Minhotos foram à Luz apenas com oito jogadores e sem o técnico no banco. Benfica mantém-se no comando do campeonato, com mais um ponto do que o Sporting.

O Benfica venceu o Juventude de Viana por 11-2 em jogo relativo à 15.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. O líder do campeonato, a jogar em casa, não teve dificuldade em bater os minhotos que se deslocaram à Luz sem André Azevedo e sem Francisco Silva (lesão), também não contando com o técnico Renato Garrido (castigo), que no seu lugar teve Edo Bosch.

Ao intervalo, a equipa de Pedro Nunes vencia por seis golos sem resposta e só depois do nono golo, o Viana conseguiu bater Pedro Henriques. Após o empate na pista do Sporting, à 11.ª ronda, o Benfica não voltou a perder pontos e é líder isolado do campeonato com 41 pontos, mais um do que o Sporting.

Os leões, que ocupam o segundo posto, golearam em casa o Grândola (11-4) e continuam com a defesa menos batida do campeonato. O Viana é sexto e tem 24 pontos, mas o seu lugar pode estar em risco, já que o Barcelos, com 23, ainda recebe este sábado o Valença.