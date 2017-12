Benfica-FC Porto: o Clássico em hóquei jogado em palavras

Valter Neves, jogador do Benfica, realça a importância do fator casa, mas Rafa, do FC Porto, sublinha que isso até pode jogar a favor dos dragões. Duelo na pista está marcado para sábado.

Benfica e FC Porto medem forças no sábado (18h00) para a 10ª jornada do campeonato de hóquei em patins. As águias, no segundo lugar, somam 25 pontos, mais um do que os dragões numa prova liderada pelo Sporting, com nove vitórias.

Fora das quatro linhas, o clássico já mexe e dos dois lados há um enorme respeito pelo adversário. "O FC Porto é uma equipa que já conhecemos, que está dentro da linha dos últimos anos. Penso que não irá modificar muito a sua linha condutora dos últimos tempos. Cabemo-nos contrariar esse estilo de jogo que têm apresentado, estarmos na máxima força, contarmos com a grande ajuda dos nossos adeptos e pensar só em vencer esta partida", afirmou Valter Neves, jogador do Benfica, à BTV.

"A diferença nestes jogos é que se encontram duas equipas rivais, candidatas ao título, duas equipas com os mesmos objetivos e com jogadores de um nível bastante elevado. Será um jogo que irá ser decidido no detalhe, no pormenor, mas tem de ser encarado por nós como mais um jogo que temos de ganhar", acrescentou.

Do lado do FC Porto, Rafa fala de um jogo sem favoritos. "É um jogo sem favoritos, ainda que o Benfica possa ter do seu lado o fator casa. Por outro lado também sabemos que são jogos que podem decidir o título e facto de ser importante não perder pontos em casa neste tipo de jogos pode também transformar-se em pressão para eles e um ponto positivo para nós", vincou.

"Sabemos que estes jogos são muito importantes e a prova disso é que no ano passado foi campeã a equipa que somou mais pontos nos jogos entre os principais candidatos ao título, pelo que sabemos que qualquer ponto conseguido fora de casa neste tipo de jogos é muito importante. Vamos lá para ganhar como procuramos fazer em todos os jogos", garantiu ainda o jogador dos dragões, citado pelo site oficial do FC Porto.

