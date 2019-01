Benfica empata com Noia e segue para os quartos de final da Liga Europeia

Com este empate, as águias somam 10 pontos na liderança do grupo D.

O Benfica assegurou, este sábado, a presença nos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, apesar do empate 4-4 na receção aos espanhóis do Noia, consentido nos últimos segundos deste jogo da quarta jornada do grupo D

Jordi Adroher inaugurou o marcador aos dois minutos, Casanovas (18) e Diogo Rafael (22) ampliaram para 3-0, e Sergi Llorca reduziu para o Noia (22) antes do intervalo. No segundo tempo, Valter Neves (41) fez o 4-1 e o Noia voltou a reduzir por Sergi Aragonês (44). Num minuto final pleno de emoção, Xavier Costa fez o 4-3 e, com o tempo já quase esgotado, Esteller garantiu o empate.

Com este empate, as águias somam 10 pontos na liderança do grupo D da Liga Europeia e nas últimas duas rondas vão discutir o primeiro lugar com o Monza, de Itália, que hoje bateu o Montereux, por 6-2, e segue em segundo, com nove. O Noia soma quatro pontos e os suíços continuam em 'branco'.

O Benfica colocou-se em vantagem logo aos dois minutos, aproveitando da melhor forma uma perda de bola do Noia. Servido por Casanovas, Adroher enganou o guarda-redes do Noia e fez o tento inaugural.

Em vantagem, a equipa orientada por Alejandro Dominguez passou a explorar sobretudo os remates de meia distância, enquanto o Noia procurava em rápidos contra-ataques surpreender as 'águias'.

O resultado voltou a alterar-se à passagem do minuto 18, com Albert Casanovas a fazer o 2-0 na marcação de uma grande penalidade, a castigar uma falta sobre Valter Neves.

Aos 21 minutos, o árbitro expulsou Humberto Mendes, jogador do Noia. Ainda assim, a jogar temporariamente com menos um, os catalães dispuseram da sua melhor ocasião, com Sergi Llorca a fazer a bola passar bem perto da linha de golo da baliza de Pedro Henriques.

O Noia não marcou e o Benfica foi letal na resposta, com Diogo Rafael a furar pela zona central, aproveitando a vantagem numérica, e a disparar ao ângulo para fazer o 3-0.

Os espanhóis não baixaram os braços e ainda antes do intervalo conseguiram reduzir para 3-1, num livre direto cobrado exemplarmente por Sergi Llorca, com um remate forte sem hipótese de defesa a Pedro Henriques.

No segundo tempo, num ritmo vivo, as equipas começaram por repartir as ocasiões de perigo. À meia hora, Ordoñez desperdiçou um livre direto e, um minuto depois, após cartão azul a Nicolia, na cobrança de um livre direto, Marc Grau atirou ao poste e desperdiçou a oportunidade de fazer o 3-2 para o Noia.

Aos 41 minutos, numa das jogadas mais bonitas do encontro, Nicolia saiu rápido para o contra-ataque, Valter Neves acompanhou-o do outro lado da pista e, no último suspiro, o argentino assistiu o capitão dos 'encarnados', que encostou para o 4-1.

Aos 45, Sergi Aragonés surpreendeu Pedro Henriques com um remate de longe e reduziu a diferença, mantendo as esperanças catalãs, que aumentaram ainda mais quando, no minuto final, Xavier Costa fez o 4-3.

No assalto final à baliza do Benfica, o Noia chegou mesmo ao empate, deixando o pavilhão da Luz em silêncio. Numa jogada confusa, coube a Esteller o toque final para o 4-4.

Jogo no Pavilhão N.º 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Noia, 4-4.

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

1-0, Adroher, 02 minutos.

2-0, Albert Casanovas, 18 (grande penalidade).

3-0, Diogo Rafael, 22.

3-1, Sergi Llorca, 22.

4-1, Valter Neves, 41.

4-2, Sergi Aragonés, 45.

4-3, Xavier Costa, 49.

4-4, Esteller, 49.

Equipas:

- Benfica: Pedro Henriques, Casanovas, Diogo Rafael, Nicolía e Adroher. Jogaram ainda Ordoñez, Valter Neves e Miguel Vieira.

Treinador: Alejandro Dominguez.

- Noia: Zapater, Aleix Esteller, Xavier Costa, Sergi Llorca e Humberto Mendes. Jogaram ainda Sergi Aragonés, Eduard Fernandez e Marc Grau.

Treinador: Pere Fernandez.

Árbitros: Joseph Sileccchia e Massimiliano Carmazzi (Itália).

Ação disciplinar: cartão vermelho para Humberto Mendes (21). Cartão azul para Nicolia (32).

Assistência: Cerca de 400 espectadores.