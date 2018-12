Benfica ataca primeira Taça Intercontinental feminina

Benfica está em San Juan a postos para defrontar as argentinas do Concepción

No sábado, às 22h30 (hora de Portugal continental), a equipa feminina de hóquei em patins do Benfica disputa as meias-finais da Taça Intercontinental frente às argentinas do Concepción.

Na primeira edição feminina desta competição, que se disputa em San Juan (Argentina), a equipa de Paulo Almeida, na qualidade de vicecampeã da Europa, defronta as campeãs sul-americanas. Para o técnico este é um troféu que o Benfica tem de vencer: "Não há muito que possamos apanhar sobre as equipas sul-americanas. Temos visto uns vídeos. Conheço algumas jogadoras, as internacionais do Benfica também as conhecem da seleção da Argentina. Vai ser um jogo intenso. Vamos estar na Argentina, que é o país delas, mas o Benfica vai estar preparado. Vamos tentar chegar à final e depois pensar no jogo de domingo. O desafio de sábado é o mais importante. Nesta casa só há um resultado, que é o primeiro lugar. O Benfica entra sempre para ganhar e vamos à Argentina para vencer. Se assim não for, é uma má prestação."

Já a capitã Rute Lopes falou em "momento marcante". "Estar nesta prova é motivo de orgulho, porque só estão as quatro melhores equipas do mundo. Vamos lá para dar tudo e trazer o troféu. Conhecemos algumas jogadoras. O cinco-base faz quase todo parte da seleção da Argentina. Têm um bom cinco, temos de defender bem porque elas têm jogadoras com bom recorte técnico. Temos de ter muito atenção, sair rápido em contra-ataque e concretizar as oportunidades que tivermos. Tradicionalmente as equipas argentinas são boas", analisou a jogadora.