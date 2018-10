Barcelona leva Hélder Nunes do FC Porto

Hélder Nunes, que se iniciou no Barcelos e passou pelo HC Braga, vai mudar-se do FC Porto para o Barcelona

Hélder Nunes, de 24 anos, vai fazer companhia a João Rodrigues (ex-Benfica) no Barcelona em 2019/20, tendo um acordo com o clube catalão por quatro temporadas (até 2022/23). O médio, que terminará a ligação de sete anos com o FC Porto no final de 2018/19, vai tornar-se assim no terceiro português a jogar pelo Barça, seguindo as pisadas de João Rodrigues, o avançado que lá chegou esta época, e do médio Carlos Realista, que jogou no Barcelona em 1987/88.

Depois de no final da época passada ter sido abordado pelo Sporting e de este verão não ter chegado a um entendimento com os dragões para o prolongamento do vínculo, abrindo as portas à possível mudança para a Catalunha, O JOGO sabe que a esperada transferência do internacional português vai mesmo concretizar-se. Recorde-se que o interesse do Barcelona é antigo, sendo só agora, à terceira tentativa, que o mais titulado clube do mundo leva o melhor médio português.

Capitão do FC Porto despede-se do Dragão no final desta época. O Barcelona, que já tinha tentado duas vezes contratar o melhor médio português, concretiza agora um desejo antigo

Recentemente, em Barcelos, Hélder Nunes, com a camisola do FC Porto, defrontou a futura equipa na final da Taça Continental, ganha pela 18.ª vez pelo Barça, a que soma ainda 29 títulos de Espanha e 21 títulos europeus, o último dos quais conquistado, em maio, no Dragão Caixa.

Ao serviço do FC Porto, onde chegou em 2012/13, após duas épocas no HC Braga, clube que o foi buscar ao Óquei de Barcelos, Hélder Nunes, capitão portista desde 2015/16, conquistou dois Campeonatos Nacionais, quatro Supertaças e quatro Taças de Portugal e, em representação de Portugal, sagrou-se campeão europeu de seniores, sub-20 e sub-17 e ainda campeão mundial sub-20.

Hélder Nunes chegou ao Dragão em 2012/13 e em 2016/17 tornou-se capitão de equipa

A última conquista celebrou-a na Mealhada no passado dia 7, erguendo a Supertaça após triunfo sobre o Sporting.

Já no próximo sábado, o FC Porto inicia a campanha na Liga Europeia jogando com o Saint-Omer em Vila Praia de Âncora, devido ao jogo de interdição que o Dragão tem de cumprir. No arranque do campeonato, no passado fim de semana, o FC Porto venceu o Oeiras em casa (7-1) e no dia 24 desloca-se a Viana do Castelo. O primeiro clássico disputa-se no dia 3 de novembro, na pista do Benfica.