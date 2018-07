Alemanha e Inglaterra nos "quartos" do Europeu

França, adversário de Portugal esta quinta-feira, somou o terceiro triunfo

A Alemanha e a Inglaterra, treinada pelo português Carlos Amaral, qualificaram-se esta-feira para os quartos de final do Europeu de hóquei em patins, enquanto a já apurada França somou o terceiro triunfo no Grupo A.

No Grupo B, a Inglaterra conquistou a segunda vitória consecutiva, ao derrotar a Holanda por 6-4, novamente com boa exibição de Alex Mount, da Sanjoanense, que fez um 'hat-trick', num resultado que coloca os britânicos na próxima fase da prova.

Por seu lado, a Alemanha também se qualificou, apesar do desaire com Itália, à qual deu luta, perdendo por 11-5, num jogo em que Marco Pagnini apontou quatro tentos.

Os italianos seguem na liderança, a par da Espanha, que venceu confortavelmente a Bélgica, dos portugueses Marco Miguéis, Nuno Rilhas e Sérgio Rita, por 22-0, com seis golos de Pau Bargalló, quatro do benfiquista Jordi Adroher e três do 'leão' Ferran Font.

Na quinta-feira, a Espanha discute o primeiro lugar com a Itália, num jogo - entre duas equipas que garantiram o apuramento na terça-feira - em que o empate serve aos anfitriões, que têm melhor diferença de golos do que os transalpinos.

Em relação ao Grupo A, os franceses mantiveram o percurso 100 por cento vitorioso, ao baterem em os helvéticos, que abriram e fecharam o marcador, por 5-2.

