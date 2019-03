Ainda o clássico FC Porto-Sporting: processo pode interditar o Dragão

Conselho de Disciplina (CD) da Federação de Patinagem de Portugal abriu um processo disciplinar ao FC Porto.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação de Patinagem de Portugal abriu um processo disciplinar ao FC Porto, na sequência dos incidentes durante o jogo com o Sporting, no passado sábado. Os portistas venceram (3-1) e ficaram isolados no comando do campeonato, mas a partida ficaria marcada pela agressão a Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, e à sua esposa, por parte de um adepto a quem os portistas já interditaram a entrada. Os leões fizeram uma participação e o CD, presidido por Paulo Valério, já informou os azuis e brancos da existência do processo, "face à gravidade indiciária dos alegados factos".

De acordo com o artigo 38.º do Regulamento de Justiça e Disciplina, "se o distúrbio der causa a que as pessoas sejam molestadas, mas não levar à interrupção do jogo, os clubes serão punidos com a pena de interdição do seu campo por um a quatro jogos e/ou multa de 40% a dois salários mínimos nacionais".

Os portistas, que amanhã jogam em Itália com o Forte dei Marmi para os quartos de final de Liga Europeia, só terão mais três jogos do campeonato no Dragão Caixa, com Marinhense, Riba D"Ave e Turquel.