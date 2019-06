"A Oliveirense tem de ser respeitada, esta é uma exigência"

A autarquia de Oliveira de Azeméis recebeu a equipa de hóquei em patins da Oliveirense, recente vencedora da Taça de Portugal; e também dezenas que se juntaram ao palco montado em frente aos Paços do Concelho

O presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, congratulou a equipa de hóquei em patins da Oliveirense pela conquista da Taça de Portugal, que "prestigia a cidade e o concelho".

A autarquia recebeu os recentes vencedores da competição e também dezenas de adeptos que se juntaram ao palco montado em frente aos Paços do Concelho, num final de tarde em que foi exibido o troféu e foi possível ouvir as palavras do autarca, do presidente do clube e do responsável pela secção do hóquei.

António Valente, vice-presidente e responsável pela secção, sublinhou que a vitória "não é um prémio de consolação, mas de um grupo de trabalho que soube ultrapassar várias adversidades" e que igualou "a melhor classificação de sempre, sagrando-se vice-campeões nacional".

"A Oliveirense cresce e tem de ser respeitada por todos, esta é uma exigência que reivindicamos. Tanto junto das instâncias que gerem as várias modalidades, mas também junto da comunicação social, que geralmente justifica as vitórias e conquistas das nossas modalidades com os desaires dos ditos três 'grandes'", atirou.

Num final de discurso emocionado, admitiu estar "orgulhoso da equipa" e "seguro que novas vitórias virão nas próximas épocas", aproveitando ainda para deixar uma palavra de "gratidão aos que vão deixar [o clube] e que deram o melhor de si ao serviço da Oliveirense".

Em último lugar e a fechar a pequena cerimónia, o presidente Horácio Bastos agradeceu à autarquia pela receção, à equipa técnica pela conquista e aos jogadores que "fizeram um campeonato fabuloso e uma final de Taça extremamente competitiva".

Ainda antes de terminar, o presidente da Câmara ofereceu uma lembrança ao clube, que respondeu na mesma moeda e entregou à autarquia uma camisola e um 'stick' autografados por todos os elementos.