A MULHER DA SEMANA - Rute Lopes: as mães têm sempre razão

A MULHER DA SEMANA - Há evidências que nem sempre gostamos de constatar; como dizer-se a uma campeã frustrada no acesso à final da Taça Intercontinental que estar lá foi um grande passo - apetece contrariar, mas, a verdade está lá. O hóquei em patins feminino do Benfica já ganhou, só por chegar à Argentina.

Uma capitã de equipa representa, por natureza, mais do que ela própria e, no caso de Rute Lopes, que liderou o Benfica na primeira discussão da Taça Intercontinental de hóquei em patins no feminino, a expressão aplica-se no sentido literal: ela não é apenas o rosto das hexacampeãs portuguesas e vice-campeãs europeias que, no sábado à noite, perderam por um golo na meia-final com as argentinas do Concepción: é também a réplica do ADN de uma das companheiras de equipa no clube e na seleção nacional, irmã gémea, Rita Lopes.

Esse é apenas um detalhe que ajudará a explicar a cumplicidade em campo, porque, neste caso, Rute Lopes, 24 anos, licenciada em Medicina Veterinária, representa todo o projecto do Benfica e um grande passo para a modalidade no feminino.

Por estes dias, também a equipa masculina do FC Porto, vice-campeão europeu, respira os ares do mítico pavilhão Aldo Cantoni, em San Juan. É lá que, este domingo, discute o título intercontinental com o Barcelona. Não consta que a presença portista no torneio tenha estado em risco, ao contrário do que sucedeu com as coleccionadoras de títulos nacionais da Luz. O Benfica chegou mesmo a recusar o convite da organização para estar presente, porque esta deslocação à Argentina não estava no orçamento. A intervenção de Luís Filipe Vieira permitiu ter o emblema na competição.

Esta história podia ter sido diferente, se a Mãe tivesse ouvido a irmã Rita, que preferia futebol, mas, como o pavilhão do Turquel ficava mais perto de casa, foi hóquei em patins.

Diante do Concepción, o Benfica marcou primeiro, por Marlene Sousa, chegou a estar a perder por 3-1, reduziu para 4-3 e, apesar de algumas boas oportunidades, não conseguiu recuperar a vantagem.

O pior que se pode dizer a um atleta de alta competição, na ressaca de uma derrota, é que nem tudo na jornada se resume ao resultado. A verdade, porém, é que Rute Lopes e as companheiras do Benfica deram um passo importante, um mais a juntar aos que têm feito do projecto encarnado uma história de sucesso.

De resto, a que se adivinhava no ADN de Rute e da irmã Rita, desde que começaram a jogar no Turquel e a passar à frente dos atletas do sexo masculino. Alguns, contaram em tempos, não compreendiam muito bem por que as meninas saltavam escalões e tinham mais minutos de competição. Esta história podia ter sido diferente, se a Mãe tivesse ouvido a irmã Rita, que preferia futebol, mas, como o pavilhão do Turquel ficava mais perto de casa, foi hóquei em patins. Nem sempre gostamos de o ouvir, mas, é mesmo assim: as mães têm sempre razão.