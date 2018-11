Treinador de hóquei em patins do FC Porto, Guillen Cabestany, usou termos pouco usuais no final do jogo com o Benfica. Arrependido, elogia os valores exibidos pelos seus jogadores e diz que a sua equipa ficou... mais forte

Guillem Cabestany tem 42 anos e vai na quarta época como treinador do FC Porto. A sua explosão no final do Benfica-FC Porto de há uma semana, perdido no último segundo (4-3) e marcado por uma invulgar amostragem de cartões azuis - oito aos azuis e brancos, quatro aos encarnados -, ficou famosa, por ter utilizado termos pouco usuais na flash interview. Conhecido pelo fair play e por nunca falar de arbitragem, explicou tudo a O JOGO, avisando que com esta entrevista... encerra o tema.

Já tinha utilizado publicamente a palavra "puta"?

É evidente que não; e será estranho se alguma vez a voltar a utilizar. A expressão que utilizei, tendo um palavrão, usa-se muito em espanhol, em conversas de amigos, mas reconheço que saiu fruto de um momento, da revolta que sentia. Tentarei que nunca mais aconteça, até por não ser bom para os mais novos que estariam a ver o jogo. Mas naquele momento não pensava que estava na televisão, nem em miúdos; tinha terminado o jogo e a minha revolta era forte.

Nunca tinha vivido um jogo assim?

Sou treinador há oito anos, joguei 16 na primeira divisão espanhola, discuti muitos campeonatos, taças, Champions, vivi situações complicadas, tive jogos difíceis; esta minha explosão foi o fruto da soma de muitos momentos de injustiça. Fui acumulando essa sensação de injustiça, que levou a palavras que soaram mal, mas traduziram as minhas sensações do momento.

Admite vir a ser castigado pelo que disse?

-Os palavrões estão lá... Admito que, se tudo se repetisse, se calhar até diria o mesmo. Mas aquelas declarações não foram a insultar ninguém, só manifestei como me tinha sentido. Se alguém decidir que devo ser castigado pelas palavras, assumirei o castigo, mas em três anos e alguns meses em Portugal já ouvi igual ou pior dirigido a árbitros, conselho de arbitragem ou federação, pelo que sentiria isso como mais uma injustiça. Só espero nunca viver outra situação igual. Sei as responsabilidades que tenho.

Alguma vez uma equipa sua tinha visto oito cartões azuis num só jogo?

Acho que não. Aquele jogo que lembro, até porque na semana passada estivemos a rever esses jogos, foi o Benfica-FC Porto do ano passado, com um vermelho e quatro azuis. Mas aqui não se trata só do número de azuis: é que nenhum foi por protestar - houve um por uma pancada na tabela, que por azar se soltou a caiu na pista, mas as tabelas na Luz são assim. Os meus jogadores poderiam ter protestado com os adversários, ter-se revoltado com os árbitros ou adeptos. E não o fizeram.

Já viu imagens do jogo?

Não. As minhas sensações sobre ele são muito más e não as quero lembrar. Quero virar a página e esta entrevista será o último gesto para encerrar o tema e não voltar a falar de arbitragem. Porque a realidade é que nunca antes falei. E nunca o fiz porque entendo a dificuldade de ser árbitro. Já tive ocasiões em que o poderia ter feito, como no ano passado, na final da Champions, em casa, com o Barcelona. Perdemos por um golo e o primeiro do Barça foi com o pé e não consideraram um golo nosso. Numa situação daquelas, e numa final que tanto queríamos ganhar, o mais fácil seria falar da arbitragem. Só o fiz no sábado passado por serem muitas situações anormais e uma grande revolta. Sempre fui o mais educado possível, tenho o princípio de que para ser respeitado tenho de respeitar. Agora vou regressar aos meus princípios, de fair play, respeito... e não dizer palavrões. Verei esse jogo quando preparar o próximo com o Benfica.

Que disse aos seus jogadores no final do jogo da Luz?

Não disse nada. A quente é muito fácil termos as palavras erradas. Achei melhor refletirmos todos e na segunda-feira, então sim, dei-lhes os parabéns e valorizei a atitude. Elogiei os valores que tinham mostrado. Em pista é o jogador que decide como quer atuar, como quer ganhar uma falta, se quer enganar os árbitros, como quer ganhar um jogo. Durante a partida já lhes tinha dito: vamos jogar hóquei, vamos ganhar jogando, mesmo perante aquelas situações. Esta semana, orgulhoso deles, lembrei que mesmo com tudo o que aconteceu chegaram ao último segundo podendo conquistar um ponto. Falámos de alguns erros, porque também existiram e eles sabem, mas isso significa que podemos ser ainda melhores.

No andebol há jogos sob investigação judicial e no hóquei em patins o próprio Cabestany já disse que sempre ouviu rumores. Mas o tema não lhe agrada. "A minha missão é preparar a equipa. Só posso julgar a forma como quero que os jogadores se comportem. Ouve-se muitas coisas nos corredores, mas a minha preocupação é outra: que os jogadores vão para a pista como naquele sábado, para tentar ganhar o jogo com o seu hóquei, que respeitem os árbitros mesmo em situações de revolta", diz, deixando um elogio aos jogadores: "Foi o que fizeram na Luz. Não houve agressões, não houve más palavras para os outros nem para os adeptos. Repito: se eles não tivessem mantido os seus valores a nível pessoal, poderia ter existido uma situação muito complicada, poderia não se ter finalizado o jogo. Isto deixa-me muito orgulhoso. Temos de valorizar o comportamento dos jogadores do FC Porto. E foi isso o que lhes disse."

"Não só podemos, como seremos campeões"

O FC Porto bateu ontem o Sporting de Tomar (5-2), com Gonçalo Alves a marcar cinco golos, e recuperou depressa a liderança que tinha perdido na Luz, graças ao empate entre Sporting e Oliveirense (3-3) e à surpreendente derrota do Benfica em Braga (6-3).

Acha que pode ser campeão?

Não só acho que podemos, como acho que vamos ser campeões.

Ficaram mais fortes na Luz?

Perder aqueles três pontos vai ajudar-nos para os próximos jogos. Notei isso na reação da equipa logo no final, assim como pelas palavras deles na segunda-feira. Todos os treinadores gostam de, nos jornais e televisões, falar em balneários fortes e unidos; nunca ouvi ninguém dizer que o balneário é fraco. Mas agora posso dizer que este grupo, que amadureceu com o trabalho destes anos, forma uma equipa como nunca tive. Se há equipa que pode superar as pedras que nos coloquem no caminho, é esta.

O FC Porto tem, este mês, visitas à Oliveirense e ao Sporting. O campeonato pode começar a definir-se nesses jogos?

Define-se em todos os jogos. Mas repito: vejo o grupo muito forte, muito unido, mais maduro e com enorme vontade de ganhar o campeonato, hoje ainda mais do que há uma semana.

O que é mais importante: o título nacional ou o europeu?

O mais importante é jogar bem. A maior satisfação de um treinador é ver boas exibições e o crescimento dos jogadores. Se jogarmos bem, como está a acontecer, vamos ter muitas vitórias e serão elas a deixar-nos perto do campeonato e da Champions. Com a qualidade dos jogadores que temos, podemos candidatar-nos a ganhar tudo. Está claro que queremos ganhar o campeonato, mas também queremos a Champions, e não só por nós; é também por Tó Neves e Franklin Pais. Já todos estivemos perto de a ganhar e espero um dia podermos ter esse título, para o repartirmos com todas essas equipas.