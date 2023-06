Inês Severino: "O que eu mais quero é sair daqui com o troféu na mão"

Redação com Lusa

Jogadora do Benfica após o encontro com o Turquel das meias-finais da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins

- Inês Severino (jogadora do Benfica): "Sabíamos que ia ser uma equipa difícil de enfrentar. Defrontámo-la duas vezes na semana passada, há duas semanas igual. Já tínhamos algumas coisas estudadas e acabou por correr bem.

Qualquer um dos possíveis adversários na final poderá causar dificuldades, o que eu mais quero é sair amanhã [domingo] com o troféu na mão".

- Rute Lopes (jogadora do Turquel): "Faltou-nos um bocadinho de sorte, começámos o jogo equilibrado, depois elas tiveram o "azul", marcaram o golo cedo e isso condicionou-nos um bocado. Tivemos sempre de andar a correr atrás do prejuízo, também não fomos felizes na finalização, o Benfica foi mais do que nós e isso, em jogos grandes, faz a diferença.

Ter o plantel curto condiciona sempre um bocado a equipa, temos menos soluções para fazer descansar a equipa, acabamos a jogar sempre as mesmas, mas nós lutámos até ao fim, que era o nosso objetivo".