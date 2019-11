Jogo da quarta jornada terminou em distúrbios. Depois do comunicado da Oliveirense, segue-se a reação da Sanjoanense

O dérbi de hóquei em patins entre a Sanjoanense e a Oliveirense, que os visitantes venceram por 4-3, ficou marcado por incidentes que motivaram um comunicado da equipa de Oliveira de Azeméis e agora, um dia depois, uma reação da formação anfitriã.

Recorde-se que o final do jogo, Jorge Silva, avançado da Oliveirense, e Vítor Pereira, treinador dos locais, desentenderam-se e a partir daí geraram-se distúrbios no túnel de acesso aos balneários.

No exterior do recinto, que esteve lotado com cerca de duas mil pessoas, registaram-se mais distúrbios. O carro da dupla de arbitragem constituída por Paulo Almeida e André Portal (AP Aveiro), cujo trabalho foi muito contestado pelos alvinegros, ficou com um retrovisor partido e a dupla dirigiu-se à esquadra da PSP de São João da Madeira para apresentar queixa. Na sequência da confusão, três adeptos foram identificados e levados para a esquadra.

Comunicado da Sanjoanense

"A AD Sanjoanense vem, por este meio, tecer algumas considerações acerca do jogo do passado sábado frente à UD Oliveirense, na sequência do comunicado emitido pelo clube de Oliveira de Azeméis.

Foi com enorme surpresa que lemos o que foi escrito, e certamente quem o escreveu não viu o jogo.

A AD Sanjoanense repudia, antes de mais, qualquer e todo o tipo de comportamento inadequado e que vá contra os valores do fair-play, desportivismo e valorização do Hóquei em Patins.

O jogo do último sábado foi um verdadeiro dérbi, entre 2 grandes equipas num pavilhão lotado - que obrigou a que imensos adeptos não pudessem assistir ao jogo por já não haver lugares - e as alegadas agressões que o clube de Oliveira de Azeméis reivindica simplesmente não existiram. Existiram sim inúmeros lances do jogo que irão sempre ser discutíveis, dependendo do símbolo que cada pessoa defende. Mas neste clube, não somos apologistas de discussões sem fim e baseadas na "lógica da batata".

Quanto às alegadas "provocações", não podemos - como é óbvio - controlar tudo o que se diz num pavilhão com mais de 2.000 pessoas, mas seria de esperar que um clube da dimensão da UD Oliveirense soubesse superar "provocações" que fazem sempre parte de um dérbi desta magnitude.

O que aconteceu no final do jogo esteve à vista de todos. Quando os elementos das duas equipas se cumprimentavam, dois elementos intervenientes no jogo levaram mais tempo na sua saudação, o que originou uma sucessão de empurrões e alguma confusão de ambos os lados, na zona de acesso aos balneários. Nesse aspeto, somos os primeiros a ter a hombridade de admitir e assumir parte da culpa nesse pequeno episódio. Mas não as podemos assumir sozinhos. Podíamos argumentar que tinhamos vídeos que desmentem tudo o que a Oliveirense retratou do sucedido no túnel de acesso aos balneários, mas não o vamos fazer.

Porque o jogo de sábado foi um autêntico hino ao Hóquei em Patins e ao desporto. Como o número de faltas indica (11-8) não foi um jogo com muita agressividade ao olhos da equipa de arbitragem, por isso e mais uma vez dizemos que não compreendemos as declarações do clube de Oliveira de Azeméis acerca do jogo.

Concordamos com a Oliveirense quando dizem que não compactuam com faltas de respeito. Também nós não compactuamos e não admitimos que ponham em causa o trabalho dos nossos atletas, todos eles trabalhadores e estudantes.

Por fim, a certeza de que não iremos entrar em guerrilhas de comunicados, muito menos em trocas de acusações. Esta direção nunca se pautou por esse tipo de estratégia e nunca o fará. Temos pena, isso sim, de ver um clube como a Oliveirense sentir necessidade de se defender e acusar um clube "vizinho e rival", em modo de Comunicado, quando o único cartão federativo apreendido pela equipa de arbitragem no final do jogo pertenceu a um elemento ligado à Oliveirense.

Porque pior do que não saber perder, é não saber ganhar.

Não é com comunicados do género feito pelo clube de Oliveira de Azemeis que nos vão deitar abaixo. Neste clube as respostas são dadas em campo e durante a semana, sempre com trabalho. Acreditem que este tipo de acontecimentos só nos torna mais fortes. Que fique aqui a certeza de que vão ter de levar connosco, semana após semana, e até ao fim.

A direção da secção de Hóquei em Patins da AD Sanjoanense."