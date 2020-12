Hugo Azevedo deixa HC Braga

Minhotos informaram, por comunicado, o fim da ligação com o treinador

O HC Braga, 11.º classificado do campeonato nacional de hóquei em patins, anunciou o fim da lidação com a equipa técnica liderada por Hugo Azevedo.

"A direção do Hóquei Clube de Braga, vem por este meio comunicar, que os treinadores Hugo Azevedo e Horácio Ferreira cessaram funções no nosso clube. Gostaríamos de deixar uma palavra de apreço por toda a dedicação, empenho e profissionalismo desenvolvido em prol do clube, desejando as maiores felicidades para o futuro", lê-se no comunicado do clube minhoto que tinha contratado Hugo Azevedo esta temporada, depois de o treinador ter comandado o Riba d'Ave.

Hugo Azevedo (como jogador foi campeão nacional pelo Valongo, em 2013/14), de 37 anos, fez 12 jogos com o HC Braga, obtendo três vitórias e nove derrotas, a última das quais sofrida em casa com o Famalicense. Depois do cartão vermelho visto na deslocação ao Dragão Arena, o técnico cumpria 20 dias de castigo.