Hóquei feminino: Sporting vence Benfica e força "negra" para o título

Triunfo da equipa leonino no segundo encontro do play-off.

O Sporting venceu este sábado nos penáltis o Benfica, na Luz, e empatou a 1-1 o play-off de atribuição do título de campeão nacional feminino de hóquei em patins, forçando a realização de um jogo decisivo no domingo.

Depois do triunfo por 5-3 do Benfica no primeiro jogo do play-off, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting estava obrigado a vencer no rinque encarnado para forçar a decisão para um terceiro e decisivo jogo e isso acabou por acontecer no desempate por penáltis (2-1, após 1-1).

O encontro, com o sinal mais a pertencer ao campeão Benfica, chegou ao fim do tempo regulamentar com um empate a 0-0, com um golo anulado à formação encarnada no último minuto, na sequência de um remate ligeiramente alto de Marlene Sousa.

No prolongamento, o domínio das águias acabou por se concretizar em golo através da argentina Flor Felamini, aos 52 minutos, mas o empate a 1-1 surgiu por Rute Lopes, aos 58, na conversão de um livre direto a punir falta de Marlene Sousa, que viu o cartão azul.

Nos penáltis, as guarda-redes Cláudio Vicente (Sporting) e Maria Celeste Vieira (Benfica) superiorizaram-se às marcadoras e apenas Rita Lopes (dois) e Flor Felamini (um) conseguiram marcar, pertencendo o triunfo às "leoas" na morte súbita.

O encontro decisivo para a atribuição do título feminino está marcado para domingo, às 15:00, novamente no Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.

O Benfica procura o seu oitavo título consecutivo, enquanto o Sporting tenta sagrar-se pela primeira vez campeão.