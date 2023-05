Hóquei em patins: FC Porto vence Benfica e está nas "meias" da Champions

Triunfo por 4-2 dos dragões no clássico.

O FC Porto venceu o Benfica por 4-2, no primeiro jogo da final a oito da Liga dos Campeões de hóquei em patins, com três golos nos sete minutos finais, e apurou-se para as meias-finais da competição.

Os últimos instantes do encontro realizado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, contrastaram com a toada amarrada que se viu na maior parte do tempo, com os dragões a marcarem por Gonçalo Alves, aos minutos 03 e 47, por Carlo di Benedetto, aos 44, e por Rafa, aos 50, de baliza aberta, e os "encarnados" por Lucas Ordóñez, aos nove, e por Nil Roca, aos 48.

Os dragões foram mais cedo eficazes num jogo que começou com ataques de um lado e reações imediatas do outro: aos três minutos, Gonçalo Alves atirou rasteiro da marca de grande penalidade e bateu Pedro Henriques.

O golo em nada alterou a dinâmica da partida, com Benfica e FC Porto a alternarem as incursões à baliza adversária até ao empate encarnado: após Xavi Malián defender para a tabela o remate de longe de Roberto di Benedetto, Pablo Álvarez recolheu a bola, saiu de trás da baliza e atirou para o fundo das redes, ao minuto nove.

Após o tento da igualdade, o encontro deslocou-se para o meio-campo portista até que uma falta de Diogo Rafael sobre Reinaldo García, com cartão azul para o benfiquista, ditou o primeiro livre direto do embate, falhado por Gonçalo Alves, ao minuto 17.

O lance repôs o equilíbrio numa primeira parte teve o seu "pico" de emoção nos três minutos finais: o "encarnado" Lucas Ordóñez acertou na barra, antes de os dragões Carlo di Benedetto, com uma bola ao poste, e Ezequiel Mena ameaçarem a baliza de Pedro Henriques, e de Pablo Álvarez ver Xavi Malián travar um remate seu em contra-ataque.

Depois de 25 minutos com sucessivos obstáculos ao remate à baliza, o rigor defensivo das equipas evidenciou-se ainda mais na segunda parte, com os dois livres diretos em benefício do FC Porto a interromperem uma tendência de marcações cerradas: Carlo di Benedetto, aos 32 minutos, e Gonçalo Alves, aos 36, remataram ao lado, antes de Pedro Henriques defender as respetivas recargas.

O encaixe tático ruiu nos 10 minutos finais, com o Benfica a falhar uma grande penalidade por Diogo Rafael, aos 41 minutos, e um livre direto por Lucas Ordóñez, aos 46, e o FC Porto a adiantar-se no marcador pelo meio, quando Carlo di Benedetto roubou a bola a Nil Roca e "disparou" para o fundo das redes, aos 44.

O campeão nacional dilatou o resultado num livre direto de Gonçalo Alves, mas Nil Roca relançou a incerteza de pronto, com um golo oportuno, e motivou o Benfica para um "último assalto" à baliza de Xavi Malián, com cinco jogadores de campo, que culminou com o golo de Rafa, de baliza aberta, a 10 segundos do fim, sentenciando o desafio.

Vencedores da principal prova europeia nas épocas 1985/86 e 1989/90, o FC Porto vai defrontar, na primeira meia-final de sábado, agendada para as 15h00, o vencedor do segundo encontro dos quartos de final, entre Óquei de Barcelos e Barcelona, que se disputa hoje, a partir das 21:00.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo.

Benfica - FC Porto, 2-4.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Gonçalo Alves, 03 minutos (grande penalidade).

1-1, Pablo Álvarez, 09.

1-2, Carlo di Benedetto, 44.

1-3, Gonçalo Alves, 47 (livre direto).

2-3, Nil Roca, 48.

2-4, Rafa, 50.

Sob a arbitragem de Miguel Díaz (Espanha) e Jonathan Sánchez (Espanha), as equipas alinharam:

- Benfica: Pedro Henriques (GR), Roberto di Benedetto, Lucas Ordóñez, Pablo Álvarez e Nil Roca. Jogaram ainda: Carlos Nicolía, Edu Lamas, Diogo Rafael e Gonçalo Pinto.

Treinador: Nuno Resende.

- FC Porto: Xavi Malián, Telmo Pinto, Gonçalo Alves, Rafa e Carlo di Benedetto. Jogaram ainda: Xavi Barroso, Ezequiel Mena e Reinaldo García.

Treinador: Ricardo Ares.

Assistência: cerca de 1.700 espectadores.