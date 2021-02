Hóquei em patins: Benfica e Juventude de Viana vencem jogos em atraso

São João da Madeira, 25/01/2020 - A Associação Desportiva Sanjoanense, recebeu esta tarde o Sport Lisboa e Benfica, no Pavilhão Desportivo Associação Desportiva Sanjoanense, jogo a contar para 14ª jornada do Campeonato Nacional de Hoquei Patins - 2019/2020. Alex Mount; Valter Neves. ( José Carmo / Global Imagens )

Encarnados mantém-se no terceiro lugar da classificação do campeonato nacional e a formação vianense ascendeu ao sétimo posto

As equipas de Benfica e Juventude de Viana venceram, esta terça-feira, o Famalicense (7-1) e o Tigres de Almeirim (5-4), respetivamente, em jogos referentes à décima e 13.ª jornadas do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os benfiquistas, que continuam no terceiro lugar da classificação, com 38 pontos, confirmaram a superioridade face ao forasteiro adversário minhoto e, ao intervalo, já venciam por 4-0, com os bis de Edu Lamas e de Diogo Rafael.

Na segunda parte, Miguel Vieira, Lucas Ordoñez e Danilo Rampulha, este dois de livre direto, ampliaram e definiram a vantagem final do Benfica. Esta só foi reduzida, pelo meio, por um golo de "honra", através de um livre direto, de Juan Lopez.

No outro encontro do dia, a anfitriã Juventude de Viana bateu o Tigres de Almeirim, pelo que regressou aos triunfos no campeonato nacional, após duas derrotas seguidas, com golos de Francisco Silva (1), Rémi

Herman (2), Gonçalo Neto (1) e Gustavo Lima (1).

A favor do conjunto de Almeirim, último classificado da prova, marcaram Diogo Alves (1), Filipe Bernardino (2) e João ​​​​​​​Maló (1), tentos embora insuficientes face aos cinco apontados pela formação de Viana de Castelo, que ascendeu ao sétimo posto, com 22 pontos.