Hélder Nunes faz três golos na vitória do Barcelona em casa do rival Liceo

No jogo entre as duas melhores equipas do campeonato espanhol, o português foi decisivo.

O Barcelona venceu em casa do Liceo da Corunha, por 3-7, num encontro da 18.ª jornada da OK Liga em que o português Hélder Nunes marcou três golos, sendo importante no duelo que definia a liderança.

O médio abriu o marcador com dois golos em menos de dez minutos, lançando o heptacampeão espanhol para um triunfo importante, quando faltam 12 rondas para o final do campeonato. O internacional português fez um grande jogo e, aos 43', foi chamado a cobrar um penálti que não desperdiçou.

Hélder Nunes, titular com Aitor Egurrola, Pablo Álvarez, Pau Bargalló e Sergi Panadero, já tinha sido crucial na Supertaça de Espanha, com um hat-trick na vitória sobre o Reus (4-1), que valeu ao conjunto azulgrená a conquista do troféu.

João Rodrigues, terceiro melhor marcador em Espanha (25 golos) não marcou. Pablo Alvarez (26) é o líder dos goleadores e Hélder Nunes, com 21, ocupa o sexto posto.

O Barcelona é líder com 49 pontos, mais três do que o Liceo, segundo, com 46.