Hélder Nunes e o Mundial: "Revalidar o título e sem arranjos"

Hélder Nunes garante uma seleção à imagem da que foi campeã, vestindo o "fato de macaco"

"Sabemos que temos de dar uma imagem diferente da do Europeu, mas sendo campeões mundiais também sabemos que o nosso trabalho é bem feito e já mostrou resultados. Queremos revalidar o título, vamos com garra", diz Hélder Nunes, capitão de Portugal, pronto para a estreia, na noite de segunda-feira, frente à França. O jogador sente ter a equipa pronta para uma tarefa difícil e garante: "Seremos de novo uma família dentro de campo".

O minhoto de 28 anos explica que encontrou uma seleção apostada em esquecer o Europeu de Paredes, há dois anos, quando um empate forçado entre Espanha e França afastou Portugal da final. "Não vamos procurar vingança. Somos pessoas honestas. Se fizéssemos o mesmo, se calhar estávamos a fugir ao que representa o desporto. Vamos entrar para ganhar, se calhar com sentimento diferente, para provar que somos melhores e não precisamos de arranjos. Vamos esperar que o trabalho dê frutos, mesmo estando na Argentina e tendo muita gente contra nós", contou Hélder Nunes.

Portugal vai voltar a abrir frente à França, mas "o grupo é bastante equilibrado". "O Chile pode estar um pouco abaixo, mas esperamos dificuldades com todos, até pela ordem dos jogos, começando com França e Itália. O nosso objetivo é passar, e em primeiro. Acreditamos no nosso trabalho. Queremos acabar a fase de grupos na frente e estar no jogo decisivo a defender o título. É essa a meta do grupo", garante o jogador do Barcelona, apostado em repetir as exibições de 2019. "Conseguimos vestir o fato de macaco nos momentos necessários", lembrou sobre a caminhada até ao título.