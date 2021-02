Hélder Nunes com Quintana nas costas e no marcador

O médio português entrou em pista, este domingo, com o nome do luso-cubano na camisola, uma homenagem ao guarda-redes de andebol do FC Porto, que faleceu, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Hélder Nunes, médio do Barcelona, jogou, este domingo, na receção ao Girona, com o habitual número 78, mas com o nome de Quintana nas costas.

No tributo ao luso-cubano Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto, que perdeu a vida na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, o internacional português Hélder Nunes não teve o seu nome inscrito no marcador eletrónico. O número 78 do Barça apareceu no alinhamento da equipa como Quintana.

O clube, lembrando a perda sentida por todos e em especial por Hélder Nunes e João Rodrigues, escrevendo nas redes sociais: "Quintana Eterno".

Recorde-se que o Barcelona venceu o Girona por 9-1, na 21.ª jornada da OK Liga, a qual lidera isolado, com 58 pontos, mais seis do que o Liceo. João Rodrigues marcou um golo, abrindo o marcador, e Hélder Nunes fez o 2-1.