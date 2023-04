HC Braga perde final da Taça da Europa de hóquei em patins com Voltregà

Uma final muito disputada e com nove golos.

O HC Braga falhou o objetivo de conquistar pela primeira vez a Taça da Europa de hóquei em patins, ao perder na final com os espanhóis do Voltregà por 5-4, em jogo disputado em Lleida, Espanha.

Num encontro muito disputado, a equipa portuguesa, que ao intervalo perdia por 3-2, ainda esteve em vantagem em duas ocasiões, aos 2-1 e 4-3, mas permitiu sempre a reviravolta espanhola.

No HC Braga, Vítor Hugo foi quem mais se destacou, ao anotar três dos quatro golos da sua equipa, o outro foi de Pedro Mendes, enquanto, no Voltregà, Gerard Teixido salientou-se, também com três tentos, sendo secundado por Jordi Burgaya, com dois.

Os minhotos tentavam suceder na lista de equipas vencedoras desta taça, antiga Taça CERS, ao tricampeão Óquei de Barcelos, aos bicampeões FC Porto, Benfica e Sporting e aos campeões Sesimbra, Oliveirense e Paço de Arcos, que ganharam 12 títulos para Portugal, numa prova arrebatada nas últimas cinco edições por espanhóis, já contando com a vitória do Voltregá.