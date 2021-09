HC Braga anuncia que vai protestar jogo contra o Sporting

Anúncio foi feito este domingo pelo clube minhoto

O HC Braga anunciou este domingo que vai protestar o jogo realizado hoje contra o Sporting. Em causa está a utilização de João Almeida, jogador da equipa leonina.

Recorde-se que o avançado foi anunciado como reforço do HC Braga em julho, acabando, no mês seguintem, popr ser anunciado no Sporting. Na altura, o clube minhoto recorreu por considerar que o atleta estava vinculado ao clube, mas o Conselho de Justiça da FPP considerou improcedente o recurso apresentado.

Este domingo, o HC Braga emitiu um comunicado anunciando que vai recorrer da decisão do CJ para o TAD e que vai protestar o jogo pela utilização de João Almeida

O comunicado na íntegra



"Em face do noticiado a propósito da inscrição pelo Sporting Clube de Portugal do jogador João Almeida que havia subscrito a ficha de inscrição pelo Hóquei Clube de Braga, tornam-se necessários os seguintes esclarecimentos:



1º- Cumprindo os regulamentos o Hóquei Clube de Braga participou / recorreu ao Conselho de Justiça para exercer os seus direitos relativamente à inscrição / suspensão do jogador João Almeida;



2º- Com fundamentos dos quais o Hóquei Clube de Braga discorda entendeu o CJ da FPP legitimar a inscrição do jogador João Almeida pelo Sporting Clube de Portugal e não aplicar a suspensão regulamentada, remetendo tal eventual suspensão para o Conselho de Disciplina da FPP, em prejuízo do Hóquei Clube de Braga e, sobretudo, do hóquei em patins;



3º- O Hóquei Clube de Braga pondera, na defesa dos seus interesses, da sua honra e fundamentalmente da modalidade recorrer para o TAD dessa decisão;



4º- Na pendência de tal eventual recurso e da decisão do CD da FPP, a utilização do jogador João Almeida pelo Sporting Clube de Portugal contra o Hóquei Clube de Braga já motivou e motivará o protesto do jogo, com as eventuais nefastas implicações que tal poderá acarretar para o campeonato que poderiam e deveriam ter sido evitadas;



A Direção da Hóquei Clube de Braga, SAD"