Hat-trick de Hélder Nunes dá Supertaça de Espanha ao Barcelona

Médio português fez três golos na final frente ao Reus e festejou o troféu

Na cidade catalã de Lloret de Mar, o Barcelona venceu o Reus, por 4-1, na final da Supertaça de Espanha, com três golos de Hélder Nunes, o médio português que cumpre a sua segunda época no emblema mais titulado do mundo no hóquei em patins.

Hélder Nunes abriu o marcador ao minuto 15 e bisou aos 33". Raul Marin (ex-Sporting) reduziu (34"), mas Hélder e Pau Bargalló (34" e 49") selaram o triunfo do Barça, onde também joga o capitão da Seleção Nacional João Rodrigues, segundo melhor marcador da OK Liga (21 golos).

Com este triunfo, o Barcelona conquistou a Supertaça pela 11.ª vez, numa época em que ocupa o segundo posto na OK Liga, com 13 jogos disputados. Soma 34 pontos, menos três do que o líder Liceo.

Além da Supertaça, Hélder Nunes já tem, pelo Barça, duas Ligas Catalãs e um título espanhol, uma vez que, apesar de a pandemia ter anulado 2019/20, a vitória na OK Liga foi atribuída ao emblema azulgrená.

João Rodrigues, no Barcelona pela terceira temporada, tem dois títulos de Espanha, três Ligas Catalãs e uma Taça de Espanha.