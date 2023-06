Declarações após o ​​​​​​​Benfica-Sporting (4-2, após prolongamento) do primeiro jogo da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado esta quinta-feira.

Alejandro Domínguez (treinador do Sporting): "Foi um jogo muito equilibrado. O Benfica é uma grande equipa, tem muitas ferramentas para chegar com perigo à nossa baliza. O início não foi surpreendente para nós. Entrámos bem, mas não houve o ajuste defensivo necessário e o Roberto aproveitou bem. Também tínhamos treinado bem o power-play, mas eles jogaram bem em superioridade numérica.

Estou orgulhoso com o trabalho da minha equipa. Seguiu o plano traçado e não se alheou do jogo em nenhum momento. É certo que no final foram os detalhes, as bolas paradas, que decidiram a partida. Defendemos muito bem, mas não marcámos nenhum golo numa ação individual. Estamos na final para ganhar o título e para que isso aconteça temos que ganhar um jogo na Luz. Para ganhar a esta equipa na final de um play-off precisamos de estar um pouco melhor.

(O regresso à Luz depois de ter treinado o Benfica?) Tenho aqui grandes amigos. Há máxima rivalidade, mas não tenho nenhuma sede de vingança".