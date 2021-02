Guillem Cabestany, treinador do FC Porto: "Não ia mudar uma vírgula no drama que se viveu"

Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, falou aos jornalistas após o empate a dois golos com o Sporting na 21ª jornada do Nacional de hóquei em patins. Um dia depois da morte de Quintana, guarda-redes de andebol

"Hoje não é dia para falar em defesas, vitórias, empates ou derrotas", Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, que falou aos jornalistas após o empate a dois golos com o Sporting na 21ª jornada do Nacional de hóquei em patins.

"É dia de cumprimentar a equipa pelo tremendo esforço que fez em pista. O que pudéssemos fazer não ia mudar uma vírgula no drama que se viveu. Que esta página passe rápido. Hoje seria absurdo falar em táticas. Os jogadores fizeram um enorme esforço, gostávamos de ganhar, que passe essa página", afirmou, referindo-se à morte de Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto.