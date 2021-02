Guillem Cabestany e a vitória frente ao Barcelos: "Tivemos de ganhar o jogo várias vezes"

Treinador do FC Porto falou em "esforço mental" para derrotar o líder do campeonato.

Depois do triunfo, em casa, frente ao Barcelos, Guillem Cabestany, técnico do FC Porto, falou em erros a corrigir, mas também em confiança, sublinhando a dificuldade em bater o líder Barcelos, com quem tinha empatado na primeira volta.

Análise ao jogo

"Aos olhos dos adeptos, jogos destes valem a pena. Quem viu, de certeza que gostou do jogo e vibrou, mas aos olhos do treinador houve montanha russa a mais. Temos de tentar controlar mais coisas. Sabíamos que o Barcelos aproveita muito bem os erros do adversário . Tem muita capacidade na frente e conseguiu recuperar várias vezes e nós, pelo contrário, tivemos de ganhar o jogo várias vezes."

Erros defensivos

"Quando formos rever o jogo, vamos encontrar muitas coisas para corrigir; algumas são demérito nosso, outras são mérito deles. Eles ganham muitos jogos, aproveitando bem os erros do adversário, mas nós também fizemos muitas coisas bem. Fazer oito golos ao Barcelos não é fácil e podíamos ter marcado mais. Acho que na primeira parte, pelos melhores 25 minutos que fizemos esta época, merecíamos ter tido outro resultado ao intervalo. O Barcelos está sempre dentro do jogo, tem uma enorme capacidade de recuperação. Tivemos de fazer muitas vezes o esforço mental de reentrar no jogo e isso tem mérito, porque os jogadores podiam ter perdido a confiança e não pararam até conseguirem este resultado."

Bom momento da equipa

"Quero continuar com boas exibições. Neste jogo temos muitas coisas boas, mas vamos corrigir os erros já, para não voltarem a acontecer. Se continuarmos neste caminho, se calhar chegamos ao primeiro lugar e depois, obviamente, vamos tentar estar bem para o play-off. Vamos ter de ter muita resistência para chegar lá com confiança e força para ganhar o campeonato."