Guillem Cabestany e a receção ao líder Barcelos: "Temos de estar muito alerta"

Treinador do FC Porto prepara jogo grande da 18.ª jornada, na qual os minhotos passam pelo Dragão

O FC Porto recebe o Barcelos este sábado (15h00) no jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, numa altura em que a liderança está entregue aos minhotos e em que os azuis e brancos ocupam a segunda posição.

Depois de um empate na primeira volta, em Barcelos, a equipa de Guillem Cabestany procura ajustar contas com o rival que esta época se assumiu como candidato ao título.

"O Óquei de Barcelos impõe respeito, está a fazer uma excelente época e temos de estar muito alerta. Por um lado estamos tranquilos e confiantes, porque estamos a trabalhar bem. Acho que vamos fazer um bom jogo outra vez. Obviamente que do outro lado estará um grande adversário, que tem feito as coisas muito bem e é uma equipa que rentabiliza muito o seu estilo. Se, nesta altura do campeonato, continua a estar na frente, não é por acaso. Portanto há que ter o máximo de respeito pelas individualidades do Barcelos e pelo estilo que lhes tem trazido muitas vitórias", afirmou o técnico do FC Porto, referindo que a sua equipa está na máxima força: "Desde o final do ano passado e no início de janeiro temos o plantel todo disponível. Os que nunca estiveram lesionados estavam a dar tudo, os jogadores trabalham com humildade e com espírito de equipa. Isso sente-se e vê-se nas exibições, nas expressões, nas celebrações, no banco... portanto acho que estamos a desfrutar muito deste momento, deste ciclo de vitórias e de sensações."

Seja qual for o resultado no Dragão Arena, o Barcelos manterá o primeiro lugar, já que tem quatro pontos de avanço sobre o FC Porto.