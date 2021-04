Guillem Cabestany e a ambição do título europeu: "Não vamos deixar de acreditar"

Treinador do FC Porto afirma que a sua equipa está confiante e pronta para disputar a Liga Europeia.

O FC Porto começa a fase de grupos da Liga Europeia com o jogo com o Noia, esta sexta-feira, às 13h00, perseguindo um título que já esteve muito perto de ganhar.

Na liderança do campeonato, o FC Porto está num bom momento e Guillem Cabestany, o treinador dos azuis e brancos, confirma-o: "Temos feito um bom campeonato, o que nos ajuda a chegar a este fim de semana importante com a confiança em bom nível".

Num ano em que a pandemia afastou muitas equipas e deixou o comité europeu condenado a apresentar um formato de nove equipas, a disputar-se em três dias, no Luso, Guillem Cabestany mostra-se satisfeito com o facto de a época não ser anulada, como aconteceu em 2019/20. "Seja qual for o formato, os clubes e as federações fizeram um esforço, por isso temos que deixar as críticas de lado e valorizar este esforço coletivo para que se possa competir e apurar o campeão da Europa", afirmou o técnico, depois de a Associação Europeia de Clubes (EHCA) ter acusado o comité europeu de não aceitar uma proposta alternativa ao apuramento para a final-four, relativamente ao quarto apurado. Recorde-se que se qualificam os primeiros de cada um dos três grupos e o segundo melhor classificado, tendo a EHCA proposto uma liguilha entre os segundos.

Com o FC Porto a lutar por mais um título, Guillem Cabestany refere: "É possível ganharmos esta competição, mas é difícil como todos sabemos. É uma competição muito difícil, ainda para mais neste formato tão reduzido e rápido, em que qualquer distração nos quatro jogos que podem garantir o título nos pode afastar. Estamos atrás deste título há muitos anos, mas não vamos deixar de acreditar e de ter confiança por causa disso. Se não era melhor ficarmos em casa, mas o que queremos é estar na final para tentar ganhá-la".

Sobre o primeiro adversário, o Noia, que é oitavo na OK Liga, o técnico portista anotou: "É uma equipa que não nos trará grandes surpresas. Pode haver quem pense que o Noia é uma equipa menos importante ou com menos valor do que outras com mais nome, mas essas pessoas vão ficar surpreendidas. No ano passado perdemos, e bem, contra eles na fase de grupos. O Noia fez um jogo muito bom e nós não conseguimos ter a eficácia necessária. No Dragão Arena ganhámos com muito sofrimento e só marcámos os dois últimos golos dentro dos três minutos finais. Sabemos que é uma equipa semelhante à do ano passado, com algumas trocas, mas tem uma estrutura similar. É uma equipa muito disciplinada, bem organizada e vamos ter imensas dificuldades. Se no ano passado já estávamos à espera de um bom Noia, este ano não vamos ficar surpreendidos com a melhoria do plantel em termos de experiência".

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 13h00

GRUPO B Sporting-Reus 17h00

GRUPO C Barcelona-Liceo 20h00

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00