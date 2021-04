Guillem Cabestany após estreia vitoriosa na Liga Europeia: "Marcar sete golos ao Noia tem mérito"

Treinador do FC Porto falou do triunfo no primeiro jogo da fase de grupos da Liga Europeia.

O FC Porto venceu o Noia, por 7-4, no Grupo A da Liga Europeia, a disputar-se no Luso. Frente aos catalães, o campeão português esteve a perder por três golos, mas deu a volta na segunda parte.

No final, Guillem Cabestany, técnico do FC Porto, referiu: "Estávamos à espera de dificuldades, porque sabíamos bem da qualidade do Noia; uma equipa com caráter de uma região em que o hóquei está muito enraizado e em que podem passar os anos mas sempre há bons jogadores. Ninguém queria que o resultado comprometesse logo nos primeiros dez minutos. A equipa teve muito mérito; conseguiu acalmar o jogo, impôs o ritmo que melhor lhe convinha, abriu o marcador e criou instabilidade ao Noia. Depois crescemos e fomos mais constantes. Neste formato, cinco minutos maus podem-te mandar para casa. Temos de melhorar isso".

"Marcar sete golos ao Noia tem mérito. Mantivemos o foco contra um Noia que joga com tudo. Tivemos a cabeça fria o jogo todo e isso deu-nos este resultado", realçou o técnico, que abordou ainda o facto da liga Europeia estar a ser discutidas em moldes diferentes, devido à pandemia: "Devemos estar contentes por estar a jogar a Liga Europeia. Com todas as críticas do mundo - formato, equipas, testes, o que seja -, é de admirar o esforço feito pelos clubes e World Skate, porque dois anos sem jogar seria muito mau para a modalidade. Estamos contentes por poder jogar. Durante a semana houve ansiedade e no início do jogo isso também se sentiu, mas no geral temos de estar contentes por disputar a Champions 2021. Há muitas coisas para melhorar e vamos fazê-lo fazer todos junto, mas agora não é momento de críticas, é remar para o mesmo lado".

Recorde-se que a Associação Europeia de Clubes tinha proposto uma forma diferente de apurar o quarto classificado para a final-four (uma liguilha entre os três segundos), mas o comité europeu manteve o melhor segundo.