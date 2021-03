Gonçalo Alves lidera goleada do FC Porto frente à Oliveirense

O FC Porto goleou a Oliveirense, com Gonçalo Alves em destaque.

O FC Porto goleou, esta quarta-feira, a Oliveirense, por 8-2, em jogo adiado da 13.ª jornada do campeonato de hóquei em patins.

Mena (1), Rafa (1), Carlo di Benedetto (1), Reinaldo Garcia (1) e Gonçalo Alves (4) foram os autores dos golos do FC Porto.

Já Marc Sayo e Franco Ferruccio marcaram os dois golos da Oliveirense.

Com este resultado, o FC Porto continua em primeiro lugar no campeonato, com 57 pontos, seguido do OC Barcelos, com 54, e do Sporting, com 47.