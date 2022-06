Gonçalo Alves e um título com dedicatória: "O meu avô faleceu há algum tempo"

Gonçalo Alves marcou 59 golos no campeonato

Declarações ao Porto Canal de Gonçalo Alves, autor do golo que deu a vitória frente ao Benfica e carimbou o 24.º título de campeão do FC Porto no hóquei em patins.

Sensação: "O culminar de uma grande época da nossa parte. Foi duro ganhar este campeonato. Pelo segundo ano consecutivo ficámos em primeiro na fase regular e tivemos de ir até ao último jogo para ganhar o campeonato."

Amor ao clube: "Como sou portista, sabe-me muito bem ganhar por este clube. Quero agradecer à minha família, a este público. Durante todo o ano apoiaram-nos e criticaram-nos quando tinham de criticar."

Dedicatória especial: "O meu avô faleceu há algum tempo. Sempre que venço alguma coisa é dedicado à minha família, a ele. Não posso deixar de lhe dedicar esta vitória."