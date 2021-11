Gonçalo Alves e o Europeu: "Queremos estar na final"

A Seleção Nacional cumpre a primeira semana de estágio, no luso, com vista à preparação do Europeu

Portugal procura, de 15 a 20 deste mês, em Paredes, o 22.º título europeu do seu historial, estreando-se no primeiro dia frente à Alemanha.

Para poder juntar o título europeu ao mundial, conquistado em 2019, em Barcelona, a Seleção Nacional prepara a prova num estágio de duas semanas: a primeira no Luso, a segunda em Paredes.

Depois de uma paragem de dois anos, devido à pandemia, a seleção voltou a juntar-se e o avançado Gonçalo Alves mostrou entusiasmo: "Conseguirmos ter um Europeu em Portugal é fantástico. Temos o título de campeão do mundo, mas queremos voltar a ter o de campeão europeu e vamos trabalhar para o conseguir".



"Estamos a trabalhar bem. Estamos a voltar a reconhecermo-nos depois de tanto tempo afastados uns dos outros. É normal que falhem algumas coisas, mas temos tempo para trabalhar o essencial para chegarmos ao Europeu da melhor forma", refere o internacional português.

"É muito importante a realização deste campeonato. É de enaltecer o esforço que a FPP [Federação de Patinagem de Portugal] fez para que este campeonato se realize, mas o mais importante é que são cinco jogos para estarmos na final. E nós queremos estar na final. É importante começar bem com a Alemanha para depois começarmos a definir o caminho da vitória para no sábado estarmos na final. O objetivo é estarmos na final", concluiu o melhor marcador do campeonato nacional.

Hoje, a seleção testa-se frente à Juventude de Viana e, na quinta-feira, frente ao HC Braga.