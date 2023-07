Gonçalo Alves: "Dá moral para o resto do Campeonato da Europa"

Redação com Lusa

Declarações de Gonçalo Alves, autor de quatro golos no triunfo (7-4) de Portugal frente a Itália, na primeira jornada do Europeu de hóquei em patins.

A vitória: "Sabíamos que era um jogo complicado e era importante entrar a vencer. Dá moral para o resto do Campeonato da Europa. Agora, é pensar no jogo com a Espanha [na terça-feira] para continuar nesta senda de vitórias."

Itália: "A Itália tem uma equipa fortíssima e sabíamos que não nos iam dar nada. [Após o 3-0] Eles viraram um pouquinho o jogo para o lado deles, mas tentámos ao máximo voltar ao nosso normal."

Espanha: "É mais um jogo que temos que ganhar. Todos os jogos vão ser difíceis".