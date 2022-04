Golden Cup: Sporting perde, Oliveirense empata e FC Porto vence

Primeiro dia da Golden Cup, nova prova do universo europeu do hóquei em patins

O Sporting encerrou o primeiro dia das equipas portuguesas na Golden Cup com uma derrota, por 4-1, diante do Barcelona. O golo dos leões na partida do grupo B foi apontado por Ferran Font, que na altura fez o 3-1, sendo que pelo Barcelona marcaram Sergi Llorca, Pau Bargalló (2) e o português Hélder Nunes.

A competição que decorre na cidade galega da Corunha inclui mais dois jogos com equipas de Portugal. A Oliveirense empatou (5-) com os espanhóis do Noia, no grupo D. Os golos da formação de Oliveira de Azeméis foram de Xavier Cardoso, Franco Platero, Marc Torra (2) e Tomás Pereira (42').

Ao início da tarde, Enom jogo inaugural da Golden Cup, o FC Porto vence o CH Caldes, por 8-7, no grupo A.

A diferença tangencial, contudo, foi só estabelecida após os dragões fixarem, na primeira parte, uma vantagem confortável no marcador, com cinco golos de diferença (1-6). Carlo Benedetto fez uma "manita" e Xavi Barroso acertou uma vez. Pelo meio, Xavi Rovira reduziu parte da superioridade portista no placar.

A reação do CH Caldes, quando se antecipava um fácil triunfo portista, dada a diferença considerável no placar, surgiu na segunda parte do primeiro desafio da Golden Cup. Antes disso, Carlos Ramos apontou o 7-1 favorável aos dragões.

Depois, Lluís Ricart e Álvaro Giménez voltaram a reduzir a desvantagem (7-3), tendo Gonçalo Alves marcado mais um (8-3), dificultando novamente a tarefa do CH Caldes, mas os portistas viriam a ter de suar consideravelmente para celebrar.

A equipa espanhola foi, então, capaz, também com recurso à tática 5x4, de ameaçar a vitória azul e branca, com mais golos de Xavi Rovier, Álvaro Giménez, Roger Acsensi e Marcos Blanqué, contudo insuficientes para definir um resultado favorável.