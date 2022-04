Golden Cup: Romero desmaiou após uma bola na cara e Sporting faz ponto da situação

Gonzalo Romero com a camisola do Sporting

Um susto na segunda meia-final da Golden Cup.

Gonzalo Romero, internacional argentino da equipa de hóquei em patins do Sporting, desmaiou no encontro com o Barcelos, depois de levar com a bola na cara durante a segunda meia-final da Golden Cup. Pouco depois de terminado o jogo, o clube leonino fez a atualização clínica.

"Gonzalo Romero encontra-se bem, depois de ter sido obrigado a abandonar o encontro entre o Barcelos e o Sporting a contar para as meias-finais da Golden Cup", informou o emblema de Alvalade no site oficial, acrescentando que "desmaiou, após levar com uma bola na cara, mas foi devidamente assistido com o protocolo de urgência e emergência e está consciente, tendo apenas um golpe na face."

A formação minhota, recorde-se, venceu por 2-1 e juntou-se ao Benfica na final, marcada para as 18h00 de domingo.