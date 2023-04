Girão acalmado pela polícia após ser expulso em jogo da Taça de Portugal

Guarda-redes do Sporting, que está a cumprir suspensão no campeonato, jogou na Taça de Portugal, mas acabou por ser expulso

Ângelo Girão, guarda-redes de hóquei em patins do Sporting, que está a cumprir suspensão - de cinco jogos - no campeonato devido a uma agressão a Lucas Ordoñez, do Benfica, regressou este sábado ao rinque para as meias-finais da Taça de Portugal, mas acabou por ser expulso na segunda parte do triunfo sobre o Óquei de Barcelos, por palavras dirigidas a Miguel Guilherme, depois de uma queda de João Souto em lance com Alvarinho.

O guardião leonino não ficou nada agradado a decisão, ficando muito exaltado e tendo mesmo de ser acalmado pela equipa técnica, por membros da organização e até pela polícia. "Uma vergonha, isto é uma vergonha!", gritou Ângelo Girão para a mesa de arbitragem, depois de ver o cartão vermelho. O jogo esteve interrompido durante vários minutos.