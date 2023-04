Gijón está na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins

Redação com Lusa

O Gijón apurou-se para a final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao vencer na meia-final o Palau, por 6-3, em jogo disputado no pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

A primeira meia-final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins entre as duas formações espanholas praticamente não teve história. O Gijón dominou por completo a primeira parte, e ao intervalo já vencia por 4-0, com três golos de Sara Roces e outro de Nuria Almeida.

O Palau, bicampeão europeu em título, até entrou melhor na partida, mas não teve argumentos para ombrear, principalmente, com o poderio físico da equipa do Gijón.

A formação asturiana inaugurou o marcador, aos seis minutos, através de um contra-ataque eficaz concluído por Sara Roces, tendo depois ampliado o "score", de livre direto, aos 11, novamente por Sara Roces.

A desvantagem de duas bolas desestabilizou o Palau, que somou três cartões azuis em pouco tempo, ficando à mercê do adversário.

Com tanta superioridade numérica, o Gijón lá aproveitou para chegar ao 3-0, com alguma felicidade à mistura, num remate de Nuria Almeida, que desviou nos patins de uma adversária e entrou na baliza das catalãs.

Sobre o apito para o intervalo, a atacante Sara Roces arrancou em contra-ataque e disparou fortíssimo para o 4-0.

Na segunda parte, o Gijón aumentou para 5-0, com Sara Roces a chegar ao poker na partida. Só depois se deu a reação do Palau, que ainda conseguiu reduzir a diferença para 5-3, com golos de Mariana Colomer, Ana Florenza e Carla Fontedegloria, mas era tarde de mais.

Perto do final, Sara Roces voltou a faturar, marcando o quinto da conta pessoal, o sexto do Gijón, confirmando-se como a grande artilheira da partida.

A formação asturiana do Gijón vai assim defrontar o vencedor da meia-final entre o Vila Sana e o Benfica, na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, marcada para este domingo, pelas 13:00, no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz.

Jogo disputado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa

Gijón - Palau, 6-3.

Ao intervalo: 4-0.

Marcadores:

1-0, Sara Roces, 06 minutos.

2-0, Sara Roces, 11.

3-0, Nuria Almeida, 22.

4-0, Sara Roces, 25.

5-0, Sara Roces, 33.

5-1, Mariona Colomer, 39.

5-2, Aina Florenza, 41.

5-3, Carla Fontedegloria, 44.

6-3, Sara Roces, 46.

Sob a arbitragem de João Duarte e Carlos Correia, as equipas alinharam:

- Gijón: Fernanda Hidalgo (gr), Natasha Lee, Sara Lolo, Marta Piquero e Sara Roces. Jogaram ainda: Victoria Novo (gr), Rebeca Suarez, Nuria Almeida, Ana Ferreira e Judith Cobian.

Treinador: Ramon Peralta.

- Palau i Plegamans: Laura Vicente (gr), Berta Busquets, Laura Puigdueta, Aina Florenza e Mariana Colomer. Jogaram ainda: Teresa Sapena (gr), Carla Fontdegloria, Gisela Vicente e Laia Juan.

Treinador: Ivan Sanz.

Assistência: Cerca 300 de espectadores.