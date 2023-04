Gijón conquista sexta Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins

No Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, a vitória do Gijón frente ao Vila-Sana nunca esteve em causa.

O Gijón conquistou este domingo pela sexta vez na sua história a Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao vencer o Vila-Sana, por 6-1, na final disputada em Lisboa.

No Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, a vitória do Gijón nunca esteve em causa, com as espanholas, que nas "meias" afastaram as compatriotas do Palau, bicampeãs em título, a igualarem o Voltregá como recordistas de títulos na competição.

Já o Vila-Sana, que na meia-final derrotou as anfitriãs do Benfica, continua sem estrear-se a ganhar a competição.

