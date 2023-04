"Fomos a melhor equipa, a mais estruturada, a que trabalhou melhor para ganhar"

Declarações após o Sporting de Tomar-FC Porto (5-3), jogo das meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins, disputado este sábado em Tomar.

Nuno Lopes (treinador do Sporting de Tomar): "O jogo foi muito intenso para o Sporting de Tomar, porque assumiu muito o jogo, coisa que não é normal uma equipa como o Sporting de Tomar ter de fazer desta forma. Fizemo-lo e agora precisamos de descansar. Fomos, sinceramente, os justos vencedores. Fomos, com toda a humildade, a melhor equipa, a mais estruturada, a equipa que conseguiu trabalhar melhor para ganhar este jogo.

O que fez a diferença? A nossa organização, a forma racional como os jogadores viram o jogo: nunca colocaram o aspeto individual à frente do aspeto coletivo. Fomos muito equilibrados, anulámos os duelos. O primeiro a anular era o Gonçalo Alves, que foi muito bem anulado, por vezes pelo Pedro Martins, mas acima de tudo pela equipa. Na segunda parte, havia que sofrer um pouco, alargar as linhas no campo. Estar a ganhar com diferença de quatro golos foi determinante. Não tivemos de correr riscos, enquanto o FC Porto teve de correr. Nos momentos certos, as bolas paradas também marcaram

Trabalhámos muito para isto, lutámos muito para isto. Não há dúvida que o sonho alimenta a vida. Não há dúvida que temos de trabalhar muito, para já, para recuperar, depois para analisar o nosso adversário, depois para preparar o dia [de domingo]. Parece-me que um dia seguido ao outro é demasiado. Acho que devia haver uma pausa, para depois as equipas se prepararem. Não é fácil preparar agora o jogo de amanhã [domingo]. Mas isto vale o que vale, a vitória é saborosa.

Estou muito feliz pela cidade, muito feliz pelos jogadores. Mas, logicamente, amanhã há um jogo e não beliscar absolutamente nada o que é o nosso propósito: quando começámos esta Taça de Portugal, queríamos chegar ao fim, falta-nos uma jornada e, nesta jornada que nos falta, vamos trabalhar muito e vamos sofrer um bocadinho, mas vamos ser, acima de tudo, mais competentes do que fomos hoje".

Pedro Martins (jogador do Sporting de Tomar): "A vitória mais saborosa será amanhã [domingo], certamente, se acontecer. Era uma vitória que queríamos muito, nunca escondemos. Desde o início que o grupo de trabalho se propôs a apostar muito nesta Taça de Portugal. Temos trabalhado muito para ganhar. A imagem que demos em campo foi impecável e mostrou que a equipa e que Tomar querem ganhar este título".