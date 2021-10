"Foi um choque. Nunca imaginei uma coisa desta dimensão"

elson Filipe, ausente devido a lesão grave, tem sido espectador de uma equipa que recebeu sete reforços. Oliveirense foi o candidato ao título que mais mudou.

Nelson Filipe, guarda-redes da Oliveirense, está parado por tempo indeterminado, devido a uma rotura do tendão de Aquiles que o levou à mesa de operações. Foi a sua primeira lesão grave, sofrida na primeira semana de pré-época durante um jogo de padel, integrado nos trabalhos da equipa.

Entregue a uma longa recuperação, divide o seu tempo entre os treinos, os quais assiste para dar apoio aos colegas, em especial aos guarda-redes, os jogos, que também vê de fora, e a pós-graduação em Organização e Gestão de Futebol, para juntar à que tem em Finanças. "Foi um choque", frisa Nelson Filipe, de 36 anos, sobre a lesão, recordando: "Senti uma dor muito forte e sabia que me ia obrigar a parar, mas nunca imaginei uma coisa desta dimensão. Nunca se está preparado para uma notícia assim. Agora é mentalizar-me de que o processo requer paciência".

A trabalhar a mobilidade do pé, tenta não se focar na perspetiva de regresso. "Tanto pode levar seis como nove meses. É passo a passo", afirma, explicando: "Claro que tenho o objetivo de voltar este ano e acho que consigo. Se fosse super-otimista, pensava em janeiro ou fevereiro, mas isso só vai criar ansiedade. E depois há o risco de fazer algo errado antes do tempo. Para já, quero deixar as canadianas, depois ginásio e patins". Longe das balizas, forçado a ser apenas observador, Filipão, como é conhecido no hóquei, concorda que a sua ausência é um "revés que não ajuda a Oliveirense", mas considera que "o clube conseguiu resolver e o Diogo [Fernandes] tem dado conta do recado".

"A época é de transição. A equipa tem muitas caras novas e terá de crescer à força. Com os guarda-redes, foi isso aliás que lhes disse. Mas esse crescimento tem de ser rápido, porque queremos um lugar cimeiro, para termos vantagem no play-off ", refere o jogador, analisando os resultados das quatro primeiras jornadas do campeonato (duas vitórias e dois empates). "Não queríamos perder pontos em Paço de Arcos. Pecámos na finalização, mas ter tantos elementos novos também não ajuda. Contra o rival direto [Sporting] foi um jogo como serão os próximos, Oliveirense-Benfica e FC Porto-Sporting, duas triplas".

Com o Europeu à porta (14 a 20 de novembro, em Paredes), resta a Nelson Filipe ficar também a ver. "Tinha a expectativa de ser convocado, mas nestas condições soube logo que já não ia. Os guarda-redes que lá estão, estão por mérito próprio. A seleção não sairá menorizada. Tenho muita pena de não ser um potencial selecionável, mas não posso pensar muito nisso. Tenho de olhar para a frente, porque tenho uma recuperação para fazer, mas faço questão de ir apoiar", anota, abordando a ausência de algumas seleções: "É problemático. Não terem condições ou não quererem participar deveria fazer pensar. O que pode ser feito? Tenho opinião, mas guardo-a para mim".

Dois anos após se ter sagrado campeão mundial, Nelson Filipe espera voltar a ser internacional nos próximos World Skate Games, que serão de 2 a 13 de novembro de 2022, em San Juan, Argentina. "Gostaria de ser elegível, significa que estaria num patamar competitivo alto. Todos gostam de jogar em San Juan. Já lá estive e a atmosfera que se vive é espetacular. É um marco único para um jogador de hóquei. Mas, para já, tenho objetivos mais a curto prazo".