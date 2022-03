Final four da Liga Europeia de hóquei vai disputar-se em Torres Novas

Redação com Lusa

A atual edição da Liga Europeia de hóquei em patins conta apenas com duas equipas portuguesas, Sporting de Tomar e Valongo, uma vez que Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos autoexcluíram-se em desacordo com o novo formato da prova

A "final four" da Liga Europeia de hóquei em patins desta temporada vai ser disputada em Torres Novas, em 14 e 15 de maio, anunciou hoje a World Skate Europe (WSE).

Em comunicado divulgado no site oficial, o organismo refere que a "final four" será organizada pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP) e terá lugar no Palácio dos Desportos de Torres Novas.

A atual edição da Liga Europeia de hóquei em patins conta apenas com duas equipas portuguesas, Sporting de Tomar e Valongo, uma vez que Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos autoexcluíram-se em desacordo com o novo formato da prova.

Além das cinco formações portuguesas, também desistiram de participar na prova os espanhóis do Noia, Barcelona, Liceo da Corunha, Réus e Caldes, os franceses do SCRA Saint-Omer e os italianos do Forte dei Marmi.