Final do Mundial vai ter 17 jogadores do campeonato português

Quase todos os 20 jogadores que se vão defrontar esta noite, para decidir o título mundial, jogam em equipas nacionais. A Argentina tem mais do que Portugal!

A final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, a jogar esta noite em San Juan (23h30, RTP1), deverá contar com 17 jogadores que competem no campeonato português, confirmando a ideia de se tratar da melhor competição mundial da atualidade.

Portugal só tem dois dos seus internacionais emigrados, João Rodrigues e Hélder Nunes, ambos do Barcelona, pelo que apresenta oito jogadores de FC Porto (3), Sporting (3) e Benfica (2), enquanto a Argentina, devido à lesão de Matias Pascual, do Barcelona, deverá ir ainda mais longe e apresentar nove convocados do campeonato português, desde que se confirme a chamada de Facundo Bridge, do Valongo.

Mas o melhor é anotar os clubes dos finalistas:

Benfica: Carlos Nicolia, Lucas Ordoñez, Pablo Alvarez, Diogo Rafael e Pedro Henriques

Sporting: Gonzalo Romero, Matias Platero, Ângelo Girão, Henrique Magalhães e João Souto

FC Porto: Ezequiel Mena, Gonçalo Alves, Rafa e Telmo Pinto

Barcelona: João Rodrigues e Hélder Nunes

Oliveirense: Lucas Martinez

Óquei de Barcelos: Conti Acevedo

Valongo: Facundo Bridge

Lodi: Valentin Grimalt