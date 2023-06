"Final da Taça? É óbvio que vai ser tão difícil quanto este, não é por ser o Benfica"

Equipa do Ac. Feira

Redação com Lusa

Declarações de Franclim Silva, treinador do Académico da Feira, após a vitória frente à Académica de Coimbra (4-1), nas meias-finais da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins.

Análise: "Vínhamos preparados para isto, sabíamos que não ia ser um jogo igual ao campeonato. O momento é diferente, a emoção, com toda a gente galvanizada, a querer muito estar na final. Tive uma primeira parte não tão bem conseguida. As minhas atletas não estiveram tão bem como eu queria, por isso tive que mudar alguma coisa. Na segunda parte, elas mudaram o "chip" e aí sim, conseguiram fluir o jogo e adiantar-se mais no marcador. Foi um jogo bem conseguido".

Vai defrontar o Benfica na final: "É mais um jogo. É óbvio que vai ser tão difícil quanto este, não é por ser o Benfica. Para mim, são todos jogos difíceis, mas vou tentar recuperá-las o mais depressa possível para amanhã [domingo] estarmos na máxima força. Vamos partir de igual para igual e vamos ver no que isto vai dar".