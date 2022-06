"Final com o FC Porto? Temos de perceber o que fazer contra equipa que dominou a época"

Declarações do treinador do Benfica em reação ao apuramento para a decisão do campeonato nacional, após eliminar o Sporting (3-2) nas meias-finais do play-off

Final com o FC Porto: "A final com o FC Porto vai ser dura. Vamos com mais capacidade de sofrimento, superação e resiliência. Para ganhar o título temos de vencer um jogo fora e não falhar em casa. Os próximos dias são de recuperação, vamos preparar a parte física e, com calma, prever esses jogos. Não tivemos ainda a capacidade de bater o FC Porto, por isso, temos de analisar e perceber o que podemos fazer de diferente perante uma equipa que dominou a época. Sabemos que vamos ter uma tarefa árdua pela frente."