Ferran Font e Nolito levam Sporting a vencer FC Porto no Dragão

Hat-tricks de Ferran Font e Nolito Romero decidiram a favor dos leões.

O Sporting bateu este domingo o FC Porto, por 4-6, no clássico que marcou a 14.ª jornada do Campeonato Placard. Os dragões não perdiam desde setembro do ano passado, precisamente contra os leões (4-2 na primeira ronda no João Rocha), que festejaram à conta de dois hat-tricks de Ferran Font e Nolito Romero.

Com 35 pontos, o emblema de Alvalade subiu a segundo do campeonato por troca com os portistas (34), enquanto o Benfica lidera com 36.

Até chegar ao êxito, a equipa de Alejandro Dominguez teve de responder às vantagens criadas por Xavi Barroso (5'), Carlo Di Benedetto (9') e Gonçalo Alves (24'), fazendo sempre por intermédio de Romero (5', 22' e 28').

Após o 3-3, o FC Porto dispôs de livre direto na sequência da 10.ª falta adversária, mas Carlo Di Benedetto esbarrou duplamente em André Girão, dando-se aí o momento de viragem na partida, pois logo na jogada seguinte Font colocou os visitantes na frente pela primeira vez (32').

A partir daí, o Sporting manteve-se sólido defensivamente e bem fechado, na expectativa da 15.ª falta dos anfitriões, que aconteceu a sete minutos do fim. Font não perdoou (3-5).

Os portistas buscaram a reação, sobretudo por Gonçalo Alves, em dia não nos livres diretos (falhou aos 46' e aos 50'), mas a devolver a esperança em jogo corrido aos 47' (4-5). Font não tardou na resposta, assinando o 4-6 a três minutos do fim.

Girão manteve os leões imperturbáveis, resistindo até am under-play nos derradeiros 40 segundos.