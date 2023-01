"Feliz por ver toda a equipa com a ambição para voltar a ganhar o campeonato"

Declarações de Ricardo Ares, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, após a receção e vitória por 3-0 no clássico com o Benfica.

Análise: "Foi um jogo muito equilibrado, com ocasiões para ambos os lados. As duas fizeram um bom trabalho na parte defensiva. Fizemos um trabalho espetacular. Já vamos com quatro jogos em que não chegamos às dez faltas, porque trabalhamos, lutamos e ajudamos o colega para conseguir anular o rival, e sempre com a melhor dupla de guarda-redes do campeonato."

Exibição de Xavi Malián: "É verdade que o Xavi Malián fez hoje um grande jogo, mas também ajudados pelos seus colegas que em muitas ocasiões pararam remates e complicaram as tentativas do Benfica para marcar."

Importância: "O jogo de hoje era muito importante. Estou muito feliz por ver toda a equipa com a ambição, acima de tudo, para voltar a ganhar o campeonato. Hoje foi um exemplo disso. Tivemos dificuldades, porque defrontámos uma grande equipa, mas viu-se a nossa vontade de ganhar e ficar em primeiro lugar."