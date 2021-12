FC Porto voltou às vitórias e Oliveirense sofreu primeira derrota

Dragões defenderam liderança na receção à formação de Oliveira de Azeméis.

O FC Porto venceu a Oliveirense, em casa, por 3-2, no jogo que abriu a 11.ª jornada do campeonato nacional.

Depois da derrota na pista do HC Braga na ronda anterior, o FC Porto, que até só contava vitórias, voltou a vencer, defendendo a liderança, numa altura em que apenas um ponto o separava da Oliveirense e apenas dois o afastavam do Sporting.

A Oliveirense, que chegou ao Dragão invicta, sofreu a primeira derrota no campeonato, podendo ser ultrapassada pelo Sporting que esta noite joga em casa do Parede.

No Dragão, Rafa marcou primeiro, levando o FC Porto na frente para intervalo. Na segunda parte, Carlo di Benedetto e Xavier Barroso fizeram o 3-0. Aos 37', Lucas Martinez bisou, mas nos 13 minutos restantes para jogar o marcador não voltou a mexer-se.

O FC Porto continua em primeiro lugar, agora com 30 pontos, a Oliveirense é segunda, com 26, e o Sporting terceiro, com 25. Os leões jogam com o Parede, às 21h00.