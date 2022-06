FC Porto volta a vencer Óquei de Barcelos e está na final do play-off de hóquei em patins

"Dragões" venceram na decisão por grandes penalidades.

O FC Porto recebeu e venceu esta terça-feira o Óquei de Barcelos no terceiro jogo da meia-final do play-off do campeonato de hóquei em patins, por 4-2, após a decisão nas grandes penalidades (2-2 no final do tempo regulamentar e do prolongamento), apurando-se assim para a final (3-0 em jogos na meia-final).

No tempo regulamentar, os golos surgiram apenas na segunda parte, sendo que Xavi Barroso e Reinaldo Garcia marcaram para os "dragões", enquanto Alvarinho e Miguel Rocha fizeram os dos visitantes.

O prolongamento decorreu sem golos e, na decisão por grandes penalidades, Gonçalo Alves e Telmo Pinto marcaram para os portistas. O Óquei de Barcelos não converteu nenhum com sucesso.