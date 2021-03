FC Porto vence Tigres e garante primeiro lugar na fase regular

Na receção ao último classificado do campeonato, os dragões conseguiram segurar a liderança a uma ronda do final da primeira fase e garantir o fator casa no play-off

O FC Porto venceu, em casa, o Tigres, por 8-1, no jogo referente à 25.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, que lhe permitiu assegurar o primeiro lugar na fase regular, quando falta ainda jogar uma ronda nesta primeira parte da competição.

Gonçalo Alves (penálti) e Poka deram vantagem à equipa da casa na primeira parte, reduzida pelo Tigres antes do intervalo, com o golo de Diogo David.

Na segunda parte, o domínio do primeiro classificado impôs-se sobre a equipa que ocupa a última posição e que se apresentou no Dragão Arena já despromovida.

Rafa, Reinaldo Garcia, Benedetto (2), Cocco e Poka deram ao triunfo contornos de goleada.

No final, André Luís, treinador do Tigres não escondeu que "a equipa passa por um momento difícil", referindo-se à descida II Divisão, mas considerou que os jogadores "reagiram bem" e destacou a "estreia de José Dias, um jovem guarda-redes de 15 anos", que substituiu Pedro Santos quando este viu cartão azul. O técnico sublinhou mesmo que "esta é uma mensagem para a formação do clube".

Já o treinador do FC Porto, Guillem Cabestany referiu que "o primeiro lugar é merecido" e resultado do "trabalho de toda uma época".

Agora, o FC Porto terá pela frente a Oliveirense, fora de casa, no jogo que encerra a primeira fase, mas só a 17 e abril, porque antes disputa, no Luso, a Liga Europeia, que arranca no dia 9 de abril, sendo os espanhóis do Noia o primeiro adversário.

Recorde-se que o primeiro lugar obtido nesta fase regular dá ao FC Porto a vantagem de jogar em casa no play-off, cujo início está agendado para 24 de abril.