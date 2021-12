FC Porto vence Sporting e está na frente da luta pela Taça Intercontinental

Emblema azul e branco recebeu e derrotou os "leões" no jogo da primeira mão da Taça Intercontinental. A decisão está agendada para as 18h00 de domingo, no pavilhão João Rocha.

O FC Porto venceu esta sexta-feira o Sporting, por 6-3, no Dragão Arena, no jogo da primeira mão da Taça Intercontinental. Os portistas levam assim uma diferença de três golos para o segundo jogo, agendado para as 18h00 de domingo.

Ezequiel Mina, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves (dois), Carlo di Benedetto e Telmo Pinto marcaram os golos do emblema azul e branco, enquanto Gonzalo Romero (dois) e Toni Pérez fizeram os dos "leões".